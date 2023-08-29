«Рубин» — «Урал»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Рубин» — «Урал».

Ставка: ничья за 3.30.

«Рубин» и «Урал» сойдутся в третьем раунде Кубка России. Екатеринбуржцам эмоционально тяжело будет сейчас – они на выходных были разгромлены «Зенитом». А выезды в Казань редко бывают лёгкими.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, не продлилась долго серия «Урала» без поражений в РПЛ. Уверенно выступал клуб, почти только выигрывал, в том числе у «Спартака» (3:2). Однако на выходных подопечные Гончаренко крупно уступили «Зениту» — 0:4. Впрочем, это не первая неудача коллектива в сезоне. В 1-м туре Кубка «Урал» ещё проиграл «Локомотиву» (1:2).

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 29 августа 2023, вторник. 15:00 МСК Рубин Казань Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Рубин», как раз наоборот, последние матчи провёл неплохо, в отличие от старта сезона. Долгое время казанцы не могли добыть первую викторию. Но в предпоследнем туре РПЛ подопечным Рашида Рахимова удалось обыграть «Крылья Советов» (2:1). После этого команда ещё и в тяжёлом матче не уступила «Динамо» — 2:2.

В общем, лёгкой победы одного из соперников я тут не жду. Скорее всего, будет боевая ничья. «Урал», конечно, больше тут достоин победы. Однако после 0:4 от «Зенита» тяжело будет екатеринбуржцам в Казани. Ставлю на ничью», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 6.85.

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