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«Спартак» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Кубка России

«Спартак» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового этапа Кубка России
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.23.

«Во-первых, «Спартак», который неудачно провёл последние три матча, сейчас явно не в лучшем состоянии. Я это связываю в первую очередь с психологией. Видимо, Абаскаль перенервничал после поражения от «Урала».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я не призываю отправлять Абаскаля в отставку, но так бывает, что молодые тренеры перегибают там, где этого не нужно. Мне в общем нравится футбол, который показывает «Спартак». В целом же в последнем матче с «Ахматом» футболисты были немного нервные и не совсем понимали, что они делают.

Возможно, вскоре Абаскаль успокоится, но перед матчем с «Динамо» вряд ли всё изменится, так как команда пока не в стабильном психологическом состоянии.

У «Динамо» сейчас всё неплохо. В последних пяти матчах выиграли четыре раза. В кубковых матчах, где не так важен результат, как раз психология играет важную роль. Да, будут изменения в составе, но микроклимат в коллективе сейчас лучше именно у «Динамо».

Фонбет Кубок России . Группа D
29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В будущем «Спартак» вернётся к своей игре и восстановится, но сейчас две равные по силам команды находятся в разных психологических состояниях. Думаю, что в предстоящем, возможно, «верховом» матче победителем окажется именно «Динамо», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.85.

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