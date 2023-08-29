«Спартак» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России 29 августа

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» – «Динамо».

Ставка: 3–4 гола в матче за 2.18.

«Встречаются лидеры своей группы в Кубке России. На счету «Спартака» шесть очков, а у «Динамо» — четыре. Яркие были матчи в прошлом туре. «Спартак» обыграл «Пари НН» (5:4). «Динамо» благодаря голу Захаряна одолело «Краснодар».

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Спартака» были большие проблемы в обороне до матча с «Ахматом», где московский клуб не пропустил, но сложности всё же остаются. Абаскаль что-то постоянно изменяет, крутит, вертит. Непонятной была замена Соболева на Игнатова. Надо признать, что в той игре «Ахмат» подавил «Спартак» в середине поля за счёт фолов.

«Динамо» героически сыграло вничью с «Рубином», забив два мяча в меньшинстве, но удержать победу не удалось, пропустив на последних минутах. Надо признать, что «Динамо» при Личке — это всегда про атаку, много забитых мячей, но проблем в обороне хватает. Да, могут появиться новички у «Динамо», но пока неизвестно, сколько времени даст наставник новым футболистам.

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, у «Динамо» проблемы в обороне, как и у «Спартака», а в атаке обе команды выглядят мощно. Я веду к тому, что надо играть «верх». Голы будут, будет и ротация состава. Наверняка «Спартак» будет идти вперёд, ведь три матча уже выиграть не может. «Динамо» пропускает почти от всех, кроме «Балтики».

Думаю, что на эту игру стоит взять вариант тотал 3–4 гола», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.85.

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