«Спартак» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч Кубка России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» – «Динамо» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 3 за 1.90.

«Помню, ещё после прошлых кубковых матчей говорили, что «Спартак» с «Динамо» могут сыграть 5:5 или около того. В принципе, ситуация почти не изменилась. Да, у «Спартака» последние матчи были невнятными, непонятными, не все поняли, что делает Абаскаль, но при этом у красно-белых сохраняется огромный потенциал в атаке, а защита проблемная. Не совсем понятно, какой вариант будет в середине поля, там часто тоже всё провисает. Но команде надо реабилитироваться, нужно снова поймать свой ритм, чтобы почувствовать уверенность. С настроем сложностей не будет.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» подписало двух сильных новичков. Думаю, завтра они вряд ли выйдут с первых минут. Но практически не имеет значения, в каком составе выходят динамовцы. У тренера своя философия, свой стиль. «Динамо» будет стараться играть в атаку. Оно и контролировать мяч способно, и переходить в быстрые атаки. При этом сзади тоже никакой надёжности не чувствуется, какую бы пару центральных защитников ни выставляли.

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Поставлю на тотал больше 3 мячей. Но, как сказал в самом начале, вообще не удивлюсь счёту 3:3 и так далее», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.85.

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