«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру Пути РПЛ Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Краснодар» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.28.

«Очень любопытный матч нас ждёт в Нижнем Новгороде: «Пари НН» сыграет с суперфиналистом прошлого сезона — «Краснодаром». Команда Владимира Ивича пока в этом Кубке идёт без побед и ничьих: два матча — два поражения. Не повезло «Краснодару» в матче с «Динамо» — при счёте 3:3 Арсен Захарян забил со штрафного свой пока последний гол за московское «Динамо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» играет на выезде, безусловно, будет ротация. Ивич даст отдохнуть кому-то из лидеров, скорее всего, Кордобе, может быть, кому-то из центральных полузащитников. Появятся Ленини, Баньяц, Кади. Глубокая скамейка у «Краснодара». Думаю, что ротация сильно на качество игры «Краснодара» повлиять не должна.

«Пари НН», как обещал Сергей Юран, тоже сделает изменения в составе. Уже восемь матчей в общей сложности позади, поэтому ротация будет. Где-то три-четыре новых футболиста в составе выйдут, как сказал Сергей Николаевич Юран.

Сложный матч для «Краснодара», которому очень нужна победа, чтобы спокойнее себя чувствовать в этой группе, потому что оторвались слегка «Динамо» и «Спартак». Надо побеждать. Думаю, что «Краснодар» сделает ставку на результат в этом матче.

Мой прогноз — победа «Краснодара» за 2.28. Даже с учётом ротации «Краснодар» просто квалифицированнее и интереснее, чем «Пари НН», хотя в этом году и в этом сезоне мы видим, что «Нижний Новгород» дома играет очень неплохо и уже пару побед одержал», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 6.85.

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