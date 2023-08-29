«Пари НН» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.40.

«Пари НН» примет дома «Краснодар» в рамках 3-го тура Кубка России. «Быки» проиграли в двух матчах турнира. Сейчас я тоже не уверен в том, что нижегородцев тут ждёт поражение.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пари НН» начал набирать ход. Клуб чередовал поражения с парой ничьих и побед на старте сезона. Но в последних противостояниях нижегородцы начали чаще выигрывать. Причём поражения команда наносила равным соперникам – 2:0 с «Ахматом» и 1:0 с «Ростовом». Между ними, правда, «Пари» уступил «Факелу» на выезде – 0:2.

«Краснодар» же отлично стартовал в РПЛ, долго шёл на серии побед. Однако не хватило стабильности команде. В последних турах чемпионата серия «быков» прервалась – 1:1 с «Локомотивом» и 0:0 с «Факелом». При этом в Кубке дела у краснодарцев обстоят намного хуже – 1:2 со «Спартаком» и 3:4 с «Динамо».

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Да, если смотреть на количество побед во всех турнирах этого сезона, то «Краснодар» выглядит очевидным фаворитом в их паре. Однако команда начала испытывать проблемы в РПЛ, пошли первые потери очков. Так что я не думаю, что «быки» сейчас станут тратить силы на Кубок России. У себя дома «Пари НН» может не проиграть», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.85.

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