«Факел» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на игру Кубка России в Воронеже

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» – «Оренбург» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Очень интересная закрутка получается в этой группе. Честно говоря, не ждал, что у ЦСКА возникнут какие-то проблемы, особенно после 6:0 в Оренбурге. Но сначала проиграли «Факелу» дома, а в последних встречах просто бензин закончился. Новички только начинают прибывать, но их ещё надо встроить, они должны добавить по физике. В общем, у армейцев будет сложный матч в Сочи на ужасном поле. И выигравший в матче «Факела» с «Оренбургом» будет иметь великолепные шансы хотя бы на третье место.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команды, видя такой шанс, полетят вперёд. Я уже говорил, что «Факел» в этом сезоне осмелел. И дома он точно будет рисковать, искать шансы у чужих ворот, тем более что у себя не пропустил от «Пари НН» и «Краснодара», сыграл убедительно. Кураж появляется. И «Оренбург», назначив вместо Ярошика испанца из академии, пока что в состоянии эйфории. С ЦСКА сыграли здорово, могли и выиграть. Почему бы на этой волне не показать хороший футбол против «Факела»?

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 29 августа 2023, вторник. 17:15 МСК Факел Воронеж Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Жду голов от этого матча, поэтому просто сыграю «обе забьют». По составу «Оренбург» покреативнее, помастеровитее, но в обороне у него постоянно возникают пожары», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 6.85.

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