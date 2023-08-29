«Спартак» — «Динамо»: смотри бесплатно прямую трансляцию матча Кубка России!
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Сегодня, 29 августа, пройдёт матч Кубка России «Спартак» — «Динамо». Начало — в 19:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте и в приложении Winline совершенно бесплатно! Достаточно только зарегистрироваться.
Дерби в Кубке России! Спартаковцы здорово начали сезон, но в последних матчах никак не могут выиграть, да и игра утратила свой блеск. А вот динамовцы, наоборот, набрали отличный ход. Два тренера-адепта атакующего футбола. Гильермо Абаскаль против Марцела Лички: кто окажется сильнее?
Зарегистрируйся на сайте или в приложении Winline и бесплатно смотри прямую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».
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