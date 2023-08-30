«Ростов» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.95.

«Ростов» и «Локомотив» проведут матч в рамках третьего тура Кубка России. Хозяева поля стали терпеть слишком много неудач. Так что я тут больше склоняюсь к успеху гостей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив» снова набирает обороны. После неровного старта сезона клуб вышел на серию без поражений — две ничьи и две победы. В том числе, удалось «железнодорожникам» отобрать очки у «Краснодара» в РПЛ — 1:1. Пока что непонятна ситуация с Дзюбой. В последнем туре чемпионата форвард играл, и с ним подопечные Галактионова выиграли у «Сочи» дома — 1:0. Однако уже объявлено, что в этом противостоянии Артем на поле не выйдет.

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А вот «Ростов» проваливает почти все последние матчи. Начался сезон у команды Карпина не так плохо, даже несмотря на отсутствие новичков. Но долго фортуна не могла быть на стороне южного клуба — в пяти последних матчах он проиграл четыре раза. В том числе, пропускала команда за этот период и пять мячей (1:5 от «Крыльев Советов»), и четыре (0:4 от «Сочи»). Так что сейчас к ростовчанам много вопросов.

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 30 августа 2023, среда. 19:30 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Я не думаю, что «Ростов» тут окажет сопротивление сопернику. «Локомотив» уже на выходных добыл непростую выездную победу в Сочи. Сейчас «железнодорожникам» будет проще — они уверенно победят, я считаю», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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