«Сочи» – ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – ЦСКА в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.
Ставка: ничья за 3.45.
«Сложный матч для прогноза пройдет в Сочи. И сложный он не только для прогноза, но и для участников матча, с учетом газона на стадионе «Фишт».
В группе А у всех команд по 3 очка. Совсем недавно команды играли в чемпионате, и ЦСКА оказался сильнее, выиграв 3:1, но «Сочи» играл в меньшинстве практически весь второй тайм. И ЦСКА дожал только благодаря стандарту, когда сумел забить Заболотный, ну, и супершальной какой-то гол получился у Рядно.
«Сочи» дома, с учетом качества газона, наверняка навяжет армейцам не самый приятный футбол. ЦСКА сейчас не в лучших кондициях, не в лучшем состоянии. Пауза ЦСКА просто необходима, плюс впереди матч с «Зенитом» в чемпионате. Поэтому где-то Федотов уже мыслями, наверное, в матче против петербуржцев. И на таком поле, как мы видели в матче «Сочи» с «Локомотивом, разрушать гораздо легче, чем созидать.
Поэтому я бы здесь рискнул и за хороший коэффициент сыграл ничью за 3,45. В группе, где у четырех команд по 3 очка, ничейка все равно очки в копилочку дает. Надо думать, надо решать, надо не проигрывать и ЦСКА, и «Сочи». Поэтому ничья видится мне вполне логичным и возможным исходом этой встречи», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 9.83.
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