Мирра Андреева — Кори Гауфф: букмекеры оценили шансы россиянки во втором круге US Open

30 августа в Нью-Йорке состоятся матчи второго круга US Open — 2023. Россиянка Мирра Андреева сыграет с Кори Гауфф, представляющей США. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.
Фавориткой у букмекеров считается Гауфф. Победа 19-летней американки оценивается букмекерами в 1.36. Шансы Андреевой оценили коэффициентом 3.19.
Победа Кори с форой (-4.5) гейма идёт за 1.89, успех Мирры с форой (+4.5) оценили в 1.91. На тотал меньше 20.5 гейма можно сделать ставку с коэффициентом 1.82, а на тотал больше 20.5 — за 1.99.
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Андреева — 63-я ракетка мира. Гауфф располагается на шестом месте в мировом рейтинге. Соперницы ранее встречались друг с другом на «Ролан Гаррос». Тогда волевую победу одержала американка — 6:7, 6:1, 6:1.
Экспресс с коэффициентом 9.83.
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