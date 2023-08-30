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Мирра Андреева — Кори Гауфф: букмекеры оценили шансы россиянки во втором круге US Open

Мирра Андреева — Кори Гауфф: букмекеры оценили шансы россиянки во втором круге US Open
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30 августа в Нью-Йорке состоятся матчи второго круга US Open — 2023. Россиянка Мирра Андреева сыграет с Кори Гауфф, представляющей США. Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Фавориткой у букмекеров считается Гауфф. Победа 19-летней американки оценивается букмекерами в 1.36. Шансы Андреевой оценили коэффициентом 3.19.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победа Кори с форой (-4.5) гейма идёт за 1.89, успех Мирры с форой (+4.5) оценили в 1.91. На тотал меньше 20.5 гейма можно сделать ставку с коэффициентом 1.82, а на тотал больше 20.5 — за 1.99.

US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 19:00 МСК
Мирра Андреева
63
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Андреева — 63-я ракетка мира. Гауфф располагается на шестом месте в мировом рейтинге. Соперницы ранее встречались друг с другом на «Ролан Гаррос». Тогда волевую победу одержала американка — 6:7, 6:1, 6:1.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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