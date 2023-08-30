Прогноз на матч US Open Мирра Андреева — Кори Гауфф

Представляем вашему вниманию прогноз на матч открытого чемпионата США Мирра Андреева — Кори Гауфф.
Ставка: ТБ 20.5 за 1.82.
16-летняя российская теннисистка проводит блестящий сезон и в мировом рейтинге на сегодня занимает 67-е место. Правда, на харде у Андреевой дела пока идут не лучшим образом. При подготовке к US Open Мирра сыграла только на турнире в Цинциннати, где в первом круге с трудом одолела Корпач (6:0, 3:6, 7:5), после чего уступила опытной Стивенс (3:6, 3:6). Дебют на турнире Мирра запомнит надолго — она одержала волевую победу над Оливией Гадеки со счётом 2:1.
Гауфф успешно проводит американскую хардовую серию турниров и на втором турнире смогла пробиться в финал. Напомним, на счету седьмой ракетки мира имеется титул в Вашингтоне. Так же, как и россиянка, Гауфф стартовала с волевой победы. Она отдала немке Зигемунд первый сет, а затем выиграла две партии с большим перевесом.
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От этой игры стоит ждать напряжённой борьбы и трёх сетов. Именно столько разыграли теннисистки на недавнем «Ролан Гаррос». Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 20.5 гейма.
Экспресс с коэффициентом 9.83.
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