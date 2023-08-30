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Прогноз на матч US Open Томми Пол — Роман Сафиуллин

Прогноз на матч US Open Томми Пол — Роман Сафиуллин
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Открытого чемпионата США Томми Пол — Роман Сафиуллин.

Ставка: ТБ 36.5 за 1.80.

Роман Сафиуллин — опытный теннисист. Однако за восемь лет выступлений на турнирах серии Pro он ни разу не включился в борьбу за титул. Роман победил на 23 турнирах серии Futures, ITF и Challenger. Примечательно, что в 20 случаях он добивался успеха на хардовых кортах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В текущем сезоне он одержал 30 побед в 49 матчах, заработав 757 очков — четвёртый результат среди российских теннисистов. Правда, на турнирах ATP он редко продвигался по турнирной дистанции дальше второго круга, а его звёздный час пришёлся на Уимблдон. На травяном мэйджоре Роман дошёл до четвертьфинала, оставив за бортом соревнований Роберто Баутиста-Агута, Корентена Муте и Дениса Шаповалова.

US Open (м). 2-й круг
30 августа 2023, среда. 21:50 МСК
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
60
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

На хардовых турнирах категории ATP 59% первых подач в исполнении Сафиуллин точны, а 69% их он выигрывает. Учитывая, что в матче первого круга он уверенно разобрался с итальянцем Марко Чеккинато, обыграв 95-ю ракетку мира за 1 час и 20 минут со счётом 3:0 (6:4, 6:2, 6:0), недооценивать его не стоит.

Рекомендуем ставку на тотал больше 36.5 гейма за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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