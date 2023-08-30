Прогноз на матч US Open Томми Пол — Роман Сафиуллин

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Открытого чемпионата США Томми Пол — Роман Сафиуллин.
Ставка: ТБ 36.5 за 1.80.
Роман Сафиуллин — опытный теннисист. Однако за восемь лет выступлений на турнирах серии Pro он ни разу не включился в борьбу за титул. Роман победил на 23 турнирах серии Futures, ITF и Challenger. Примечательно, что в 20 случаях он добивался успеха на хардовых кортах.
В текущем сезоне он одержал 30 побед в 49 матчах, заработав 757 очков — четвёртый результат среди российских теннисистов. Правда, на турнирах ATP он редко продвигался по турнирной дистанции дальше второго круга, а его звёздный час пришёлся на Уимблдон. На травяном мэйджоре Роман дошёл до четвертьфинала, оставив за бортом соревнований Роберто Баутиста-Агута, Корентена Муте и Дениса Шаповалова.
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На хардовых турнирах категории ATP 59% первых подач в исполнении Сафиуллин точны, а 69% их он выигрывает. Учитывая, что в матче первого круга он уверенно разобрался с итальянцем Марко Чеккинато, обыграв 95-ю ракетку мира за 1 час и 20 минут со счётом 3:0 (6:4, 6:2, 6:0), недооценивать его не стоит.
Рекомендуем ставку на тотал больше 36.5 гейма за 1.80.
Экспресс с коэффициентом 9.83.
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