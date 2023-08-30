«Сочи» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России 30 августа

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.70.

«Довольно ровная группа. После двух матчей у всех команд по три очка. И я думаю, что эта игра будет очень и очень напряжённой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сочи» в последнем туре проиграл. Это было довольно-таки обидное поражение от «Локомотива». Думаю, сейчас у команды не лучшее моральное состояние. ЦСКА тоже сыграл не очень хорошо. Но я думаю, здесь сыграет тот фактор, что Федотов в Сочи работал. Он знает футболистов. И я бы отметил, что этот специалист хорошо играет против своих бывших команд.

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 30 августа 2023, среда. 17:15 МСК Сочи Сочи Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

С учётом качества газона в Сочи, голов в этом матче много не будет. Зато мы увидим большое количество борьбы. Безусловно, у обеих команд будет ротация», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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