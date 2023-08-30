«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на встречу Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Крылья Советов» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.26.

«Ахмат» при Мирославе Ромащенко пока не пропускает и не проигрывает — победа крупная над «Оренбургом» в чемпионате и очень достойная игра со «Спартаком» в Москве сейчас (0:0). «Ахмат» играет дома против самарских «Крыльев». «Ахмату» должно быть чуть попроще, команда сейчас на эмоциональном подъёме после прихода нового тренера. Тем более мы видим, как сам Ромащенко очень эмоционально себя ведёт и конкретно готовит команду к сопернику. К «Крыльям» тоже наверняка какой-то сюрприз будет. Не исключаю, что у «Ахмата» ротации практически не будет, потому что выпускать по большому счёту некого. Многие футболисты травмированы, и кем играть — тут вопрос не стоит. Там максимум одна-две позиции могут поменяться. Но тот костяк, который только что играл со «Спартаком», сохранится, в этом нет никаких сомнений.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Крылья» тоже, как и «Ахмат», пока без побед в группе С. И здесь «Балтика» и «Зенит» убежали далеко вперёд, одержали по две победы соответственно в этой группе. Важный матч для возможности дальше пойти по дистанции, возможно, через Путь регионов, поэтому надо побеждать.

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 30 августа 2023, среда. 17:15 МСК Ахмат Грозный Не начался Крылья Советов Самара Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ахмат» играет дома, он сейчас с новым тренером так по-хорошему, по-футбольному возбуждён. «Крылья» же много эмоций и сил отдали в игре последнего тура. Плюс «Ахмат» играл на день раньше, чем «Крылья» с «Балтикой». Поэтому, мне кажется, у «Ахмата» есть преимущество, и этим преимуществом он должен воспользоваться», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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