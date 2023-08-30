«Балтика» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России в Калининграде

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.95.

«Балтика» примет дома «Зенит» в 3-м туре Кубка России. Конечно, не думаю, что тут есть смысл говорить о шансах калининградцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балтика» достаточно неплохо стартовала в сезоне, многие ожидали намного худшего. Но в пяти матчах во всех турнирах клуб трижды выиграл и два раза уступил. В том числе сумели подопечные Игнашевича навязать борьбу «Крыльям Советов» (3:2) и «Ахмату» (2:0). Однако сейчас ситуация изменилась — команда идёт на серии из трёх поражений. Впрочем, неудачи «Балтики» в играх с «Уралом» (0:1) и с «Динамо» (0:2) были ожидаемыми.

А вот «Зенит» пару недель назад заставил некоторых усомниться в своём уровне. После ухода Малкома клуб не сумел обыграть «Ростов» (1:1) и «Динамо» (2:3). Однако действующий чемпион быстро пришёл в себя и вернулся в привычное состояние, по пути победив «Спартак» (3:1) и «Урал» (4:0).

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 30 августа 2023, среда. 19:30 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В общем, тут у «Балтики», конечно, шансов нет. После матча со «Спартаком» стало ясно, что пока никто равной борьбы питерцам навязать не может. Однако это Кубок, и, возможно, сине-бело-голубые решат сыграть вторым составом, дадут отдохнуть основным футболистам. Но даже в таком случае подопечные Семака выиграют, я уверен», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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