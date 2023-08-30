«Балтика» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на игру группового раунда Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» — «Зенит» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Балтика» сыграет с «Зенитом» в Калининграде. Это будет большое событие для калининградцев. Кубковый матч. «Балтика», по-моему, самая невезучая команда пока на старте сезона в РПЛ. И как бы компенсация приходит в Кубке, потому что «Балтика» одержала две победы подряд. И сейчас «Балтика» с «Зенитом» идут в лидерах группы. «Балтика» даже опережает «Зенит» по количеству забитых мячей: у «Балтики» их пять, а у «Зенита» — три. Пока, правда, «Зенит» — единственная команда в Кубке России, которая ещё не пропускала. Была победа 1:0 над Самарой в гостях во 2-м туре, в 1-м туре «Зенит» обыграл «Ахмат» со счётом 2:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас, найдя новую расстановку, новую композицию в игре, «Зенит» чувствует себя очень уверенно, раскованно, свободно. И в игре со «Спартаком», который стал отправной точкой для «Зенита», выглядели петербуржцы неплохо и очень хорошо смотрелись в матче с «Уралом». Посмотрим, как это будет здесь.

«Балтика» сверхнастроена, потому что последние неудачи и флэш-интервью Игнашевича как раз об этом говорят. «Балтике», откровенно говоря, не прёт. Команда играет хорошо, хорошо борется. Где-то подводит мастерство, к сожалению, в завершающей стадии, плюс индивидуальные ошибки приводят вот к таким результатам. То, что прощалось в Первой лиге, здесь не прощается.

Бум безусловный в Калининграде. Болельщиков, я думаю, будет много, будет аншлаг на «Ростех Арене», потому что приезжает «Зенит» — одна из самых популярных команд страны. Поэтому «Балтика», я не сомневаюсь, будет играть агрессивно, постарается сыграть на результат. Скорее всего, она «Зениту» забьёт, и это будет первый пропущенный мяч «Зенитом» в этом Кубке. Но вот как дальше развернётся, не знаю.

Я бы рассмотрел вариант «обе забьют» в этом матче за хороший коэффициент 1.75», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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