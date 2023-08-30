«Балтика» — «Зенит»: ставка Виктора Гусева на игру Кубка России 30 августа

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит».

Ставка: сухая победа «Зенита» за 3.35.

«На успех «Зенита» – довольно высокий коэффициент, видимо не все еще верят в то, что «Зенит» возвращает себе былое величие даже в отсутствие Малкома. А на самом деле, мне кажется, это так. Малкома нет, но есть Клаудиньо, есть Кассьера, есть Вендел, Барриос, и вот есть субботняя победа над «Уралом» – 4:0, которая, мне кажется, говорит о многом. «Балтика» сыграла в том же туре в гостях с «Крыльями Советов» и проиграла со счетом 1:2. Это то, что касается чемпионата.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Кубке «Зенит» и «Балтику» объединяет группа С. И надо сказать, что команды делят лидерство, они набрали по шесть очков после двух туров. Напомню, в той же группе «Крылья» и «Ахмат». Свое поле в данном случае может как-то помочь «Балтике», эта команда вообще бывает хороша на домашней арене, но, все-таки, даже если не все звездные футболисты из Санкт-Петербурга будут участвовать в матче, я думаю, что у хозяев шансов не много. Возможно у кого-то есть определенные надежды на недонастрой «Зенита» на «Балтику», но с чего вдруг? Есть надежда на свое поле, на своих болельщиков, но мне кажется – этого недостаточно. Больше того, скажу, что у «Зенита» сейчас налаживается игра не только в атаке, но и постепенно все устаканивается сзади, и «Балтике» даже на своем поле, на мой взгляд, будет очень сложно забить.

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 30 августа 2023, среда. 19:30 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

После игр чемпионата у «Зенита» было на один день отдыха больше. Да, «Балтика» играет дома, но у нее была игра на выезде и команде пришлось совершить обратный путь из Самары. Поэтому я, учитывая то, что неожиданно для меня дают высокий коэффициент под тот прогноз, который я выбрал, сделаю ставку на сухую победу «Зенита» в этой встрече», — сказал Гусев.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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