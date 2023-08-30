«Сочи» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на игру 3-го тура Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.27.

«Сочи» и ЦСКА проведут матч в рамках 3-го тура Кубка России. Думаю, армейцы тут больше достойны победы. Хотя с сочинцами москвичам точно будет не так легко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сочи» проводит не лучший отрезок сезона. В первых матчах команда Хохлова одержала несколько побед, но затем она стала только проигрывать. Исключением был матч с «Ростовом» (4:0), который, впрочем, сейчас тоже испытывает проблемы и часто терпит неудачи. В последней своей игре сочинцы играли дома с «Локомотивом» и в равной борьбе уступили ему — 0:1.

ЦСКА неровно проводит новый сезон. Команда чередует победы с поражениями. Хотя в последнем туре РПЛ подопечные Федотова поделили очки с «Оренбургом». Нестабильно выступают армейцы, могут сами забить два-три мяча, а в другом матче — пропустить столько же от не самого сильного соперника.

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Игра должна получиться остросюжетной. Дома у «Сочи» играть не так легко, сейчас ещё и есть проблемы с газоном на стадионе. Так что ЦСКА ждёт тяжёлая встреча — подопечные Хохлова будут бороться за то, чтобы в очередной раз не потерпеть неудачу. Но москвичи всё равно выиграют», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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