«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Локомотив» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.85.

«Заключительный матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России: «Ростов» дома встретится с «Локомотивом». На выезде «Ростов» всё проиграл, дома команда играет очень убедительно. Пока у «Ростова» одна победа и одно поражение в Кубке, три набранных очка. У «Локомотива» — шесть очков. Группа вообще очень нерезультативная, здесь также играют «Урал» и «Рубин». Группа достаточно ровная. Но для «Локомотива» это практически матч плей-офф.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что «Локомотив» уже вышел из группы, но если он выиграет здесь у «Ростова», то практически гарантирует себе выход с первого места. Понятно, что ещё три игры останется провести, но, с учётом ровности группы, мне кажется, соперникам будет максимально тяжело «Локомотив» догнать.

«Локомотив» неплохо смотрелся с «Сочи», это надо признать, неплохо и упрямо он бил в створ ворот, 9 ударов в створ из 10 — это хороший показатель. Вернулся Дзюба, и это уже совсем другой футбол, как мы видели. Здесь, я думаю, Дзюба сыграет, несмотря на то что мало времени пройдёт после игры с «Сочи», но матчи с командой Карпина всегда Артёма Сергеевича заводят. Плюс у Галактионова нет такого, что он делит матчи на важные и неважные. И здесь надо это обязательно учитывать, даже несмотря на первое место «Локомотива» в группе. «Локомотив» сделает всё, чтобы не проиграть в этом матче.

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 30 августа 2023, среда. 19:30 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

У «Ростова» такой ротации быть не может, потому что скамейка не такая глубокая. Я думаю, что матч получится не очень результативным, как большинство игр в этой группе, но «Локомотив» не проиграет. Мой прогноз – X2 и тотал меньше 4.5 за 1.85», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 9.83.

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