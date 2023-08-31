Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги конференций «Бешикташ» — «Динамо» Киев.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Бешикташ» завершил минувший сезон с 15-матчевой беспроигрышной серией. Однако ничья с «Коньяспором» (3:3) в последнем туре Суперлиги Турции стоила команде Шенола Гюнеша чемпионства и пропуска в квалификацию Лиги чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Старт нового сезона «чёрные орлы» проводят идеально. В семи официальных матчах они ни разу не проиграли, победив в шести из них, при суммарном счёте 15:6. В обновлённом составе «Бешикташ» выиграли во всех пяти матчах квалификации Лиги конференций, помимо «Динамо» обыграв «Тирану» (3:1 и 2:0) и «Нефтчи» (3:1 и 2:1), а Венсан Абубакар принял участие в каждом третьем результативном действии команды — забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Киевское «Динамо» завершило прошлый сезон на четвёртом месте и впервые за девять лет не смогло квалифицироваться в Лигу чемпионов. На старте текущего сезона подопечные Мирчи Луческу не отличаются стабильностью результатов и надёжностью игры в обороне. Бело-синие победили лишь в половине из шести матчей — в УПЛ с «Минаем» (4:2) и «Оболонью-Бровар» (4:2), а также обыграли в серии послематчевых пенальти «Арис» в ответной встрече 3-го раунда квалификации Лиги конференций — 2:1 (6:5 по пен.).

В шести матчах украинская команда пропустила девять голов. Проблема «Динамо» в обороне с радостью воспользуется Венсан Абубакар. Камерунский нападающий в текущем сезоне отдал одну результативную передачу и забил четыре мяча, в том числе в первом матче с «Динамо».

Рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 5.89.

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