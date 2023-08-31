«Айнтрахт» — «Левски»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги конференций

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги конференций «Айнтрахт» — «Левски».

Ставка: индивидуальный тотал «Айнтрахта» больше 2.5 за 2.06.

«Думаю, что немецкая команда добилась в первом матче нужного ей результата. Ничья на выезде — достаточно неплохо. А дома «Айнтрахт» будет играть, конечно, гораздо серьезнее, гораздо активнее, гораздо больше будет играть в атаку.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, что силы тут все-таки неравны. Результат первого матча — это, в общем-то, в значительной степени стремление немцев просто увезти то, что им было нужно, в Германию.

Думаю, здесь надо ставить на «Айнтрахт». Но я бы ставил не на победу и не на фору, а на индивидуальный тотал. «Айнтрахт» больше 2,5 мяча» с коэффициентом 2,06 мне видится здесь идеальной ставкой. Думаю, что забитых мячей должно быть много», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 5.89.

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