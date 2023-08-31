«Бешикташ» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч отбора Лиги конференций

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги конференций «Бешикташ» — «Динамо».
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Матч Лиги конференций. Наверное, турецкий клуб вот в этом двухматчевом противостоянии сделал уже практически всё для того, чтобы пройти дальше. У «Динамо», конечно, какие-то определённые шансы остаются, но то, как играет команда сейчас, прежде всего с точки зрения защиты, скажем так, шансы нивелирует и делает их не очень понятными.
Думаю, что футбол должен получиться довольно открытым. «Динамо» уже нечего делать, так как оно к стенке припёрто, оно пойдёт в атаку, а значит — оголит тылы. Поэтому мой выбор здесь – «обе забьют» с коэффициентом 1.8. Мне кажется, что это очень хорошая ставка на эту встречу», — сказал Андронов.
Экспресс с коэффициентом 5.89.
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