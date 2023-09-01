«Рома» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Рома» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 2.75.

«Рома» примет дома «Милан» в 3-м туре итальянского чемпионата. Несмотря на форму и состояние команд, их игры всегда интересно смотреть. Хотя в последние годы миланцы часто доминируют в матчах с римлянами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Милан» уверенно стартовал в этой Серии А – две победы в двух турах. За этот период клуб пропустил только один мяч, а забил шесть. Сперва подопечные Пиоли выиграли у «Болоньи» (2:0), а затем и у «Торино» (4:1). Продолжает закупаться команда. Так что в этом сезоне я снова ожидаю борьбу за топ-4 от «Милана».

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«Рома» тоже без дела летом не сидела. Клуб активен на трансферном рынке. Так, на днях Лукаку пополнил состав команды Моуринью. До этого еще и Азмун перешёл в стан римлян. Увидим, как пройдёт сезон у клуба в этот раз. Пока что «Рома» ни разу не победила на старте – 2:2 с «Салернитаной» и 1:2 с «Вероной».

В общем, обе команды неплохо закупаются. Так что уже в этом матче мы можем увидеть много борьбы и яркий футбол. Но «Милан» для меня на данный момент выглядит фаворитом. «Рома» пока находится не в самом стабильном состоянии. Скорее всего, серия выигрышей миланцев продлится», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 4.18.

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