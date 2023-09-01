ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч открытия сезона КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.00.

«В матче открытия разыгрывается самый непонятный трофей нашего хоккея. От которого все, и особенно те, кто его выигрывает, шарахаются, как от пробирки с сибирской язвой. Но при этом трофей этот непременно вписывается красной строкой в достижения любого клуба, даже иностранные хоккейно-статистические сайты не чураются его отмечать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А ещё этот трофей самый скоротечный. В межсезонье для того, чтобы выиграть какой-нибудь кубок, порой хватает всего-то трёх матчей. Но вот в одном матче судьба трофея не решается нигде и никогда, кроме матча открытия. Который мы и будем смотреть, хоть он выполняет главным образом психологическую задачу, избавляя болельщиков от тоски по долгому отсутствию приличного хоккея.

В противостоянии ЦСКА и «Ак Барса», как мне думается, наиглавнейшим становится тот факт, что семь последних встреч этих соперников в регулярных сезонах завершились победой гостей. Зачастую минимальной, а иногда и совсем минимальной, то есть в овертайме. Кстати, и судьба нынешнего Кубка Гагарина была решена аналогичным способом, ведь взяли его армейцы в седьмой игре, которая прошла в Казани.

Говорить же об остальном пока, на мой взгляд, преждевременно. «Ак Барс» красиво смотрелся в межсезонье, но под конец прилично просел, что ненавязчиво намекает на дополнительные нагрузки тренерского штаба, ЦСКА весь сезон шухерился от турниров, выступил лишь на обязательном для себя Кубке мэра Москвы — и выступил, мягко говоря, не впечатляюще. В общем, вопросов больше, чем ответов, и однозначна пока только статистика, от которой и пляшем, как от печки. Прогнозирую минимальную победу «Ак Барса», добытую любым законным способом», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 4.98.