ЦСКА — «Ак Барс»: ставка Германа Титова на матч КХЛ

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов сделал свою ставку на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс».
Ставка: ничья за 3.95.
«Главная интрига матча открытия нового сезона КХЛ — участие отслужившего в армии вратаря Ивана Федотова. Никогда прежде первая игра чемпионата не привлекала столько внимания, как встреча ЦСКА и «Ак Барса». Впрочем, и без дела Федотова в противостоянии немало любопытных деталей. Армейцы традиционно неспешно входят в чемпионат. Все понимают, что для команды Сергея Фёдорова важны результаты в плей-офф. Два выигранных подряд Кубка Гагарина подтверждают, что ЦСКА выбрал правильный вектор распределения сил по дистанции сезона.
«Ак Барс» тоже не из тех команд, которые привыкли к стремительному взлёту на старте регулярки. Летом казанцы усилили и без того крепкий состав, подписав Яшкина и Жафярова. Опытные игроки понимают, к какому моменту сезона нужно выйти на пик формы. На летних турнирах соперники местами смотрелись вальяжно. Им очевидно не хватало мотивации и концентрации. В первой игре сезона логичнее всего поставить на ничью в основное время», — сказал Титов.
Экспресс с коэффициентом 4.98.
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