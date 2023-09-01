ЦСКА — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5 за 2.21.

«ЦСКА вышел из отпуска позже всех и только набирает форму. Физическая готовность «Ак Барса» получше, в последних матчах предсезонки они действовали на более высоких скоростях, чем армейцы. Но это не главная причина. Мы видим, что КХЛ склоняется к запрету на выступления Федотова. А без основного вратаря москвичам будет трудно рассчитывать на победу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Все мы знаем, сколько звёзд в атаке «Ак Барса». К тому же казанцы будут дополнительно мотивированы. После обидно проигранного финала ЦСКА для них – один из главных раздражителей. Федотов или Рейдеборн могли бы справиться со шквалом бросков Радулова и Ко, но тандем Шарыченков – Гамзин под напором гостей, скорее всего, поплывёт. Поэтому и победа «барсов» будет результативной – жду, что в матче увидим более пяти заброшенных шайб», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 4.98.