ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на игру открытия сезона КХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч ЦСКА — «Ак Барс».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.81.

«Обсудим Кубок Открытия КХЛ, в котором ЦСКА сыграет против «Ак Барса». Как вы помните, это повторение финала Кубка Гагарина прошлого года, в котором ЦСКА в тяжёлой борьбе победил «Ак Барс» со счётом 4-3.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас ситуация там другая. Все ждут, сыграет ли за ЦСКА Иван Федотов. Надо признать, что шансы на его участие не очень большие. В любом случае с вратарями у ЦСКА будет наверняка проблема. Тот же Федотов если даже и сыграет, то явно не в своей форме, так как год не играл.

Надо принимать во внимание, что «Ак Барс» усилился в атаке, и защита явно проседает на фоне звёздного нападения. Учитывая, что у казанского клуба сильная атака, а у ЦСКА явно будут проблемы на заднем рубеже, я бы зашёл с тотала больше.

Мне нравится вариант тотала больше 4.5 за 1.81. ЦСКА провёл всего четыре матча в предсезонке, играл мало, не хватает практики. «Ак Барс» провёл девять матчей, а выиграл шесть. Явно активнее выглядела обкатка. Думаю, что первый матч будет сырым, а значит, стоит ждать много голов», — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 4.98.