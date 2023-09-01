ЦСКА — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 1 сентября

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.70.

«Стартовый матч сезона, как ни крути, это всегда большая ответственность. А в Континентальной хоккейной лиге это встреча финалиста и победителя предыдущего Кубка Гагарина и игра за новый титул – Кубок Открытия.

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Конечно, для многих главной интригой игры будет факт участия или неучастия вратаря армейцев Ивана Федотова. И результат, разумеется, от этого тоже будет зависеть. И эта ситуация не может не сказываться на состоянии игроков столичного клуба. К тому же у «Ак Барса» осталось чувство мести за финал Кубка Гагарина. И это очень весомый мотиватор.

Между собой команды сыграли в КХЛ 44 матча. И баланс встреч равный. Но есть нюансы. ЦСКА и «Ак Барс» одержали по 18 побед в основное время, в овертаймах преимущество армейцев 2-1, а в буллитах у «Белых барсов» — 3-2.

Силы соперников и сейчас равны. И предстоящий матч тоже получится весьма упорным. ЦСКА на недавнем Кубке мэра проиграл в финале «Спартаку». Так почему бы и «Ак Барсу» не выиграть у красно-синих? Казанцы могут это сделать, причём в основное время», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 4.98.