ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Москве

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 2.11.

«ЦСКА начнёт сезон без вратаря! По факту у армейцев их аж четыре: Федотов, Шарыченков, Скотников и Гамзин, но в последний момент президент КХЛ задумался о будущем сборной и поддержал ФХР с ИИХФ. Иван Федотов не может играть до зимы. Понятно, что боссы ЦСКА рассчитывали на другое. В составе всё более-менее стабильно, системная команда, которая из года в год внедряет своих воспитанников, усиливается точечно, миксует опыт, надёжность и молодёжь. В отличие от того же СКА, который разбрасывается своими воспитанниками налево и направо, каждый сезон подписывает по 30 новых человек и открывает фарм-клубы по стране. ЦСКА равняется стабильности.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ак Барс», надо признать, не посвежел и не похудел за лето, но у казанцев обалденный тренер, и это их главный козырь. Несмотря на воссоединение Яшкина и Шипачёва, возлагать на них чрезмерные надежды не стоит. Кто понял жизнь, тот уже никуда не спешит. Есть другие имена, которые могут раскрыться и занять места лидеров. Галиев давно доказал свою состоятельность, он в прайме своей карьеры и в состоянии быть главным солистом казанцев. Жафяров и Свечников при большом желании создадут внутрикомандную конкуренцию в нападении.

Вокруг ЦСКА было слишком много околохоккейной суеты. Учитывая то, что у армейцев пока нет основного вратаря и главной стены, шансы команд именно по вратарской линии сбалансированы. В предыдущие сезоны уже с Федоровым на скамейке за ЦСКА водился момент провальных стартов. Но заглядывать в статистику былых лет и вспоминать прошлое на данном этапе нет смысла. Поэтому я верю в успех гостей при любом раскладе», — сказала Миронова.

Экспресс с коэффициентом 4.98.