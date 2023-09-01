Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прогноз на стартовый матч сезона КХЛ ЦСКА — «Ак Барс»

Прогноз на стартовый матч сезона КХЛ ЦСКА — «Ак Барс»
Аудио-версия:
Комментарии

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.45.

ЦСКА провёл очень тихое межсезонье в плане переходов, но крайне резонансное. Всё дело в голкипере Иване Федотове, чей контракт стал предметом бурных разбирательств с участием заинтересованных лиц в ЦСКА, КХЛ и НХЛ. Чем завершится история, пока неясно, но последствия будут иметь огромное влияние на развитие отношений с заокеанской лигой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ак Барс» серьёзно поработал над усилением линии нападения. Из СКА приглашён Дмитрий Яшкин, а из «Сан-Хосе» вернулся Евгений Свечников. Руководство ставит перед тренерским штабом Билялетдинова самые амбициозные задачи на сезон-2023/2024.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Ак Барса» важно выиграть матч, чтобы взять реванш за поражение в плей-офф и задать положительный импульс на регулярный чемпионат. ЦСКА традиционно стартует не на пике физической готовности, поэтому мощные «барсы» будут иметь преимущество. Рекомендуем изучить ставку на победу «Ак Барса» за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 4.98.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android