Прогноз на стартовый матч сезона КХЛ ЦСКА — «Ак Барс»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» за 2.45.
ЦСКА провёл очень тихое межсезонье в плане переходов, но крайне резонансное. Всё дело в голкипере Иване Федотове, чей контракт стал предметом бурных разбирательств с участием заинтересованных лиц в ЦСКА, КХЛ и НХЛ. Чем завершится история, пока неясно, но последствия будут иметь огромное влияние на развитие отношений с заокеанской лигой.
«Ак Барс» серьёзно поработал над усилением линии нападения. Из СКА приглашён Дмитрий Яшкин, а из «Сан-Хосе» вернулся Евгений Свечников. Руководство ставит перед тренерским штабом Билялетдинова самые амбициозные задачи на сезон-2023/2024.
Для «Ак Барса» важно выиграть матч, чтобы взять реванш за поражение в плей-офф и задать положительный импульс на регулярный чемпионат. ЦСКА традиционно стартует не на пике физической готовности, поэтому мощные «барсы» будут иметь преимущество. Рекомендуем изучить ставку на победу «Ак Барса» за 2.45.
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