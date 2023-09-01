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Бен Шелтон — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на игру US Open

Бен Шелтон — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на игру US Open
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова предложила ставку на матч US Open — 2023 Бен Шелтон – Аслан Карацев.

Ставка: победа Карацева за 2.21.

«Очень интересный матч нас ждёт в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису между американцем Беном Шелтоном и россиянином Асланом Карацевым. 20-летний хозяин кортов занимает 39-е место в мировом рейтинге. В первом круге на нынешнем US Open он оставил не у дел аргентинца Педро Качина – 1:6, 6:2, 6:3, 6:4. А далее его оппонент по второму раунду австриец Доминик Тим отказался от продолжения борьбы при счёте 7:6 и 1:0 в пользу американца.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аслан Карацев в свои 29 лет выиграл три трофея в одиночном разряде. И все на харде. Сейчас он идёт 52-м в рейтинге. До рандеву с Шелтоном он взял верх над чехом Иржи Легечкой – 6:3, 6:3, 6:3 – и Роберто Карбальес-Баэной – 6:2, 4:6, 6:3, 7:6.

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Бен Шелтон
47
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Аслан Карацев
77
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Между собой эти теннисисты ещё ни разу не встречались. И на харде за последний год имеют похожие цифры. У американца 10 побед в 20 матчах, у россиянина 8 в 22.

Силы оппонентов примерно равны. И вполне возможно, что судьбу матча будут решать тай-брейки. И тут должен сказаться опыт Аслана Карацева. И россиянин возьмёт верх. Не исключено, что даже не в четырёх, а в пяти партиях», — сказала Петрова.

Экспресс с коэффициентом 4.98.

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