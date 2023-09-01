Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Рома» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» с форой (0) за 1.91.

«Рома» в прошлом сезоне в очередной раз пробилась в финал еврокубкового турнира — Лиги Европы. Однако подопечные Жозе Моуринью не сумели выиграть очередной трофей, проиграв в серии послематчевых пенальти «Севилье» (1:1, 1:4 по пен.).

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рома» симпатично смотрелась в предсезонке, но в официальной части демонстрирует не самые убедительные результаты. В матчах с «Салернитаной» и «Вероной» римляне контролировали мяч в среднем 65,7% матча и не испытывали проблем в созидании, выполнив 36 ударов по воротам. Подвела реализация — на 10 ударов в створ всего три гола. Поэтому в последние дни августа руководство клуба активно работало над повышением атакующего потенциала, ведь с такой игре в атаке вряд ли Жозе Моуринью сможет привести команду к долгожданному скудетто.

«Милан» по итогам прошлого розыгрыша Серии А финишировал на четвёртом месте, испытав серьёзные трудности на финишной прямой из-за кадровых проблем.

В межсезонье боссы качественно поработали над усилением состава, продолжая доверять Стефано Пиоли во время идущей перестройки. Летом 57-летний специалист вернулся к игре по схеме 4-3-3, что в официальной части возымело эффект в виде повышения качества игры в атаке. В двух официальных матчах футболисты выполнили 26 ударов, из которых 13 пришлись в створ ворот, забив шесть голов — «россонери» обыграли «Болонью» со счётом 2:0, а также разгромили «Торино» (4:1). Кристиан Пулишич записал на свой счёт два гола, а Оливье Жиру забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Рекомендуем ставку на победу «Милана» с форой (0) за 1.91.

Экспресс с коэффициентом 4.98.