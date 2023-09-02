«Реал» Мадрид — «Хетафе»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал» Мадрид — «Хетафе».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.80.

«Реал» Мадрид и «Хетафе» сойдутся в четвёртом туре испанского чемпионата. Ранее тёмно-синие уже сумели сдержать «Барселону», не дав ей выиграть. Однако сейчас, я уверен, мадридцы будут готовы к тяжёлой игре.

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Ситуация у «Реала» на старте сезона неоднозначная. Если смотреть только на результаты, то «сливочные» идут уверенно — три победы в трёх турах. Причём за этот период команда Анчелотти пропустила всего один мяч от «Альмерии» (3:1). В остальных противостояниях «королевской команде» удалось нанести сухие поражения «Сельте» (1:0) и «Атлетику» (2:0). Однако я не уверен, что серия викторий продлится слишком долго у «Реала» — уж слишком много травмированных. Недавно в лазарет также попал и Винисиус.

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А вот «Хетафе» пока подтверждает статус крепкого середняка Ла Лиги. За три тура команда по разу победила, проиграла и сыграла вничью. Особенно стоит выделить игру с «Барселоной» в 1-м туре. Тогда тёмно-синие сыграли от обороны и не дали каталонцам распечатать свои ворота. Игра была не из интересных, однако одно очко в таком тяжёлом матче подопечные Хосе Бордаласа заработали (0:0).

Да, у «Реала» почти каждую неделю вылетает один из игроков основы. Но несмотря на это, мадридцы продолжают выигрывать. Тот же Беллингем находится просто в отличной форме и часто даёт результат. Так что я тут особых шансов для «Хетафе» не вижу. Даже вничью гостям вряд ли удастся сыграть», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 4.18.

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