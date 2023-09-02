«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь».

Ставка: победа «Авангарда» и ТМ 5.5 за 2.42.

«Пожалуй, «Авангард» после предсезонки оказался самым непонятым и загадочным клубом КХЛ. С одной стороны, потенциал команды виден невооружённым глазом и при полном его использовании способен довести «ястребов» хоть до финала. С другой — мы видели «Авангард» и помощнее, и с куда большим потенциалом, только куда это потом всё девалось. То есть загадка есть, и мы будем её разгадывать весь сезон.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вот «Сибирь», похоже, никакой загадки не представляет, поскольку понятно, в какой хоккей она станет играть. Не самый красивый, отнюдь не результативный, где на первое место выйдет надёжность всех линий. В общем, в Новосибирске ставят финский хоккей, и к чему это сибиряков приведёт — посмотрим.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Что же касается стартового матча сезона для обеих команд, то тут при повышенной возможности чудес и приключений остаётся вглядываться в статистику. А статистика нам утверждает, что шесть последних и 13 из последних 15 матчей регулярных сезонов завершились в пользу хозяев. При отсутствии прочих ясностей предлагаю взять статистику за основу. Отсюда и приговор, то есть прогноз: домашняя победа «Авангарда», одержанная в основное время, при тотале, не превышающем 5.5», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 4.10.