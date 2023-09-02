«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч «Барыс» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Барыса» в матче за 2.26.

«Обе команды оставили достаточно двойственное впечатление в межсезонье. Но для обоих это привычный вариант – даже в свои лучшие годы никто из них летом не стрелял из пушек по воробьям. Не удалось нам, к сожалению, посмотреть на личное противостояние команд, которое должно было случиться на омском турнире, но не случилось по более чем уважительной причине. Но турнир тот, к удивлению многих, казахстанцы выиграли, причём как-то легко и задиристо. Что говорит о выходе команды на пик формы к старту официального сезона. А вот «Салавату» это совершенно не нужно, его время должно наступить позже.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Таким образом, «Барыс» выглядит фаворитом предстоящего матча. Вообще, казахстанцы в последние годы научились играть против «Салавата», и, скажем, в предыдущем сезоне «Барыс» взял три победы в четырёх междусобойчиках, в том числе дважды обыграл уфимцев у себя дома. Если казахстанцам удалось сохранить тот игровой тонус, который был у них в Омске, то и первый матч нового сезона они должны забирать. Не однозначно и не просто, но должны. Отсюда и исходим в своём прогнозе. Домашняя победа «Барыса», скорее всего, минимальная по преимуществу, и далеко не факт, что одержана она будет в основное время», — сказал Лебедев.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК Барыс Астана Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Экспресс с коэффициентом 4.98.