«Пари НН» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Рубин» в 7-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ничья в первом тайме за 1.98.

«Тяжёлый матч ждёт нас в Нижнем Новгороде: «Пари НН» сыграет с «Рубином». И та и другая команда играют в три центральных защитника, очень насыщают середину поля, и вряд ли это будет сверхрезультативный футбол. Скорее всего, матч будет очень тесным, с большим количеством единоборств, фолов. И я думаю, что команды пока лучше преуспевают в нейтрализации соперника, нежели в созидании. Вряд ли эта игра получится «голистой», как любят говорить эксперты.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что здесь всё может решить один забитый мяч, и вопрос, кто его забьёт, забьёт ли и когда забьёт. Поэтому, мне кажется, встреча получится упрямой, упёртой. В ней напрашивается ничья. В принципе, я, может быть, и сыграл бы лобовую ничью за 3.2, хороший коэффициент. Также рассмотрел бы вариант «ничья в первом тайме» за 1.98», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 4.98.