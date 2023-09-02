«Динамо» Москва — СКА: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – СКА.

Ставка: победа СКА и тотал больше 5.5 за 3.00.

«Не сомневаюсь в победе СКА. Питерцы намного солиднее. Они превосходят соперника в сумме мастерства и, самое главное, в компетентности тренерского штаба. Невские армейцы играют в агрессивный гармоничный хоккей, новые звёзды вписались в коллектив, созидательная работа Ротенберга видна невооружённым глазом.

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А вот «Динамо» не сумело сделать шаг вперёд. Даже новые игроки и рост расходов на зарплаты не привели к качественному улучшению игры. Судя по предсезонке, Кудашов ничего не меняет и придерживается тех же скучных схем. Конечно, с физикой у бело-голубых всё в порядке и пару шайб они забьют. Но Питер забьёт в два-три раза больше. Так что ставим — П2 + тотал больше 5.5», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 4.98.