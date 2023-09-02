«Бёрнли» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.90.

«Бёрнли» и «Тоттенхэм» встретятся в рамках 4-го тура АПЛ. Фаворит для меня очевиден — «шпоры» больше тут достойны победы, я уверен.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После возвращения в АПЛ у «Бёрнли» дела идут не лучшим образом. Клуб сыграл в двух турах, в обоих из которых пропустил по три мяча. Хотя стоит отметить, что соперники у подопечных Компани за этот период были довольно серьёзные — «Манчестер Сити» (0:3) и «Астон Вилла» (1:3). А вот уже с более лёгким противником бордовые на неделе справились в кубковом матче — 1:0 с «Ноттингем Форест».

У «Тоттенхэма» обратная ситуация. В рамках Кубка коллектив уступил «Фулхэму». Причём соперники доиграли до серии пенальти, в которой фортуна была на стороне «дачников» — 1:2. Но в то же время в АПЛ «шпоры» показывают очень хороший футбол. После смены главного тренера и ухода Кейна многие не ждали особых успехов от клуба. Однако «Тоттенхэм» сумел обыграть «Ман Юнайтед» (2:0) и «Борнмут» (2:0). Также коллектив поделил очки с «Брентфордом» (2:2).

Да, эта выездная игра будет не из простых для «Тоттенхэма». Но клуб уже показал, что находится в хорошей форме. «Бёрнли», который пока ни разу не выиграл в этом розыгрыше АПЛ, вряд ли удастся прервать эту тенденцию», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 4.98.