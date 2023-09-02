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«Лада» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Тольятти

«Лада» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Тольятти
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» и ТБ 5.5 за 4.30.

«По целому ряду причин на «Ладу» хоккейные эксперты смотрят с жалостью. Главная и, если хотите, системообразующая причина – гиблое место как минимум для двух отраслей – автомобилестроения и спорта. Причём это не зависит от первого лица региона, поскольку при любом первом лице в руководстве регионального спорта каждый раз оказываются люди, меньше всего для этого подходящие.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Нельзя сказать, что в руководстве Челябинской области находятся сплошь Эйзенхауэры и де Голли, но там хотя бы не распыляются на несколько многозатратных видов спорта. А сосредоточение ресурсов на узком участке прорыва, как вам расскажет любой учебник по военной тактике, — это прямой путь к победе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент мы имеем «Трактор», подготовившийся к сезону так, как в новейшей истории он не был готов никогда. Что совершенно ничего ему не гарантирует, но определённый оптимизм болельщикам внушает. «Лада», безусловно, тоже стремилась подвести пик формы к старту сезона, поскольку других вариантов у тольяттинцев не может быть по определению. Но волжанам ещё надо заново обретать себя в КХЛ, а они и в ВХЛ непонятно как играли.

Отсюда и прогноз: выездная победа «Трактора» в основное время. В матче с тоталом выше 5.5. От «Лады», конечно, можно ждать «нежданчиков», но не до такой же степени!» — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 4.98.

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