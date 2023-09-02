«Лада» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Тольятти

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Трактор».
Ставка: победа «Трактора» и ТБ 5.5 за 4.30.
«По целому ряду причин на «Ладу» хоккейные эксперты смотрят с жалостью. Главная и, если хотите, системообразующая причина – гиблое место как минимум для двух отраслей – автомобилестроения и спорта. Причём это не зависит от первого лица региона, поскольку при любом первом лице в руководстве регионального спорта каждый раз оказываются люди, меньше всего для этого подходящие.
Нельзя сказать, что в руководстве Челябинской области находятся сплошь Эйзенхауэры и де Голли, но там хотя бы не распыляются на несколько многозатратных видов спорта. А сосредоточение ресурсов на узком участке прорыва, как вам расскажет любой учебник по военной тактике, — это прямой путь к победе.
На данный момент мы имеем «Трактор», подготовившийся к сезону так, как в новейшей истории он не был готов никогда. Что совершенно ничего ему не гарантирует, но определённый оптимизм болельщикам внушает. «Лада», безусловно, тоже стремилась подвести пик формы к старту сезона, поскольку других вариантов у тольяттинцев не может быть по определению. Но волжанам ещё надо заново обретать себя в КХЛ, а они и в ВХЛ непонятно как играли.
Отсюда и прогноз: выездная победа «Трактора» в основное время. В матче с тоталом выше 5.5. От «Лады», конечно, можно ждать «нежданчиков», но не до такой же степени!» — сказал Лебедев.
- 2 сентября 2023
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 1 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:46
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 31 августа 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 августа 2023
-
19:00
-
18:00