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«Крылья Советов» — «Факел»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Самаре

«Крылья Советов» — «Факел»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Самаре
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Факел» в 7-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 1 в первом тайме за 1.83.

«Тяжёлый матч ждёт самарскую команду. «Крылья Советов» сыграют дома с «Факелом». У «Крыльев» не всё ладно было в кубковом матче с «Ахматом». Там была серьёзная ротация состава, как и у «Факела», который в концовке матча уступил «Оренбургу» на неделе. Но мы знаем, что «Факел» — команда, которая умеет повязать соперника по рукам и ногам, не даёт ему разбежаться. Скорее всего, так получится и здесь. Если дать «Крыльям» разбежаться, то это может быть большой проблемой для воронежской команды. Поэтому, мне кажется, «Факел» сам раскрываться особо не намерен. И, как сдержать «Крылья» Осинькина, я думаю, Вадим Валентинович Евсеев тоже прекрасно знает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Скорее всего, и эта игра тоже не должна получиться результативной, с большим количеством моментов, забитых мячей. Я думаю, что здесь «тотал 1-го тайма меньше 1 мяча» за 1.83 — вполне интересное предложение. В крайнем случае, как мне кажется, может быть расход, но, скорее всего, первый тайм обойдётся вообще без забитых мячей», — сказал Генич.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Экспресс с коэффициентом 4.98.

Опасность отставки сохраняется:
«Крылья Советов» — «Факел». Вадим Евсеев рискует работой
«Крылья Советов» — «Факел». Вадим Евсеев рискует работой
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