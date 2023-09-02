«Крылья Советов» — «Факел»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Самаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Факел» в 7-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 1 в первом тайме за 1.83.

«Тяжёлый матч ждёт самарскую команду. «Крылья Советов» сыграют дома с «Факелом». У «Крыльев» не всё ладно было в кубковом матче с «Ахматом». Там была серьёзная ротация состава, как и у «Факела», который в концовке матча уступил «Оренбургу» на неделе. Но мы знаем, что «Факел» — команда, которая умеет повязать соперника по рукам и ногам, не даёт ему разбежаться. Скорее всего, так получится и здесь. Если дать «Крыльям» разбежаться, то это может быть большой проблемой для воронежской команды. Поэтому, мне кажется, «Факел» сам раскрываться особо не намерен. И, как сдержать «Крылья» Осинькина, я думаю, Вадим Валентинович Евсеев тоже прекрасно знает.

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Скорее всего, и эта игра тоже не должна получиться результативной, с большим количеством моментов, забитых мячей. Я думаю, что здесь «тотал 1-го тайма меньше 1 мяча» за 1.83 — вполне интересное предложение. В крайнем случае, как мне кажется, может быть расход, но, скорее всего, первый тайм обойдётся вообще без забитых мячей», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 4.98.