«Динамо» М — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — СКА.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.76.

«Первый поединок этих команд в новом сезоне, и для начала посмотрим, как они провели предсезонку. СКА был под нагрузкой, поэтому бледно выступил на турнире в Сочи. Зато выиграл все матчи в конце августа на турнире Пучкова, набрав ход.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, возникают вопросы, как именно будет выглядеть основной состав СКА. Кандидатов слишком много. Но вообще клуб из Санкт-Петербурга провёл восемь матчей, победил пять раз и набрал 75% возможных очков.

Московское «Динамо» тоже усилилось в межсезонье, подписало Никиту Гусева, который ушёл из СКА с тенью скандала. Мотивация у Гусева на СКА должна быть запредельной.

Бело-голубые провели 10 игр, победили пять раз, набрали 60% возможных очков.

Обе команды в целом на ходу, имеют в составе сильных хоккеистов. И гадать на победу одного из коллективов я бы не стал. Тем более хоккей должен быть летним, сырым и команды только вкатываются в сезон.

Вспомнилось, кстати, как московское «Динамо» в первом же матче прошлого сезона у себя дома весьма сенсационно победило «Ак Барс», причём от обороны (2:0). Главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов это умеет, и он постарается засушить СКА. Но там слишком сильная атака.

Я бы в этом матче взял кэф 1.76 на то, что мы увидим тотал больше 4.5 шайбы в основное время. Пять голов за 60 минут при таком подборе нападающих сразу в двух клубах – почему нет?» — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 4.98.