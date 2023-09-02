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«Динамо» М — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» М — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» — СКА.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.76.

«Первый поединок этих команд в новом сезоне, и для начала посмотрим, как они провели предсезонку. СКА был под нагрузкой, поэтому бледно выступил на турнире в Сочи. Зато выиграл все матчи в конце августа на турнире Пучкова, набрав ход.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, возникают вопросы, как именно будет выглядеть основной состав СКА. Кандидатов слишком много. Но вообще клуб из Санкт-Петербурга провёл восемь матчей, победил пять раз и набрал 75% возможных очков.

Московское «Динамо» тоже усилилось в межсезонье, подписало Никиту Гусева, который ушёл из СКА с тенью скандала. Мотивация у Гусева на СКА должна быть запредельной.

Бело-голубые провели 10 игр, победили пять раз, набрали 60% возможных очков.

Обе команды в целом на ходу, имеют в составе сильных хоккеистов. И гадать на победу одного из коллективов я бы не стал. Тем более хоккей должен быть летним, сырым и команды только вкатываются в сезон.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
1-й период
1 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 О'Делл – 2' (5x5)    

Вспомнилось, кстати, как московское «Динамо» в первом же матче прошлого сезона у себя дома весьма сенсационно победило «Ак Барс», причём от обороны (2:0). Главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов это умеет, и он постарается засушить СКА. Но там слишком сильная атака.

Я бы в этом матче взял кэф 1.76 на то, что мы увидим тотал больше 4.5 шайбы в основное время. Пять голов за 60 минут при таком подборе нападающих сразу в двух клубах – почему нет?» — сказал Лысенков.

Экспресс с коэффициентом 4.98.

В Петербурге обойма куда шире:
«Динамо» М — СКА. Никите Гусеву нечем удивить Романа Ротенберга
«Динамо» М — СКА. Никите Гусеву нечем удивить Романа Ротенберга
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