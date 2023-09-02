«Северсталь» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи».

Ставка: победа «Северстали» с форой (-1.5) за 2.26.

«Несмотря на уход из «Северстали» самобытного Андрея Разина, череповецкая команда в завершившемся межсезонье выглядела весьма бойко и гораздо живее, чем от неё в текущих реалиях ожидалось. Настолько живее, что успела деклассировать сочинцев на турнире имени Пучкова. К сочинцам и на турнире, и в целом по жизни вопросов быть не может: их селекция зависит не от талантов генменеджера, а от питерских «хотелок». А «хотелки» эти, как правило, такие, что с голоду сочинцы, конечно, не помирают, но и жирку нагулять им никто не даст. Плюс СКА в любой момент до дедлайна может забрать любого игрока. Но, с другой стороны, может посреди сезона дать Мичкова – с Питера станется. Коридор возможностей у южан совсем узенький.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В связи с тем что после питерских 7:1 прошло десять дней – срок явно недостаточный для кардинальных изменений в игре, — предполагать иное развитие событий было бы нерационально. Вряд ли череповчане снова накидают южанам «полную авоську», но побеждать на родном льду и перед соскучившимися болельщиками они обязаны. Вот и прогнозирую домашнюю победу Череповца с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 4.98.