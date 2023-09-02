«Челси» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Ноттингем Форест».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.77.
«Челси» и «Ноттингем Форест» встретятся в 4-м туре английской Премьер-лиги. Думаю, «синие» добудут уверенную домашнюю победу.
«Челси» довольно неплохо начал сезон, если учитывать ожидания. Клуб всё ещё докупает игроков, официальных встреч под руководством Почеттино было сыграно не так много. При этом в двух матчах «пенсионеры» победили — 3:0 с «Лутон Таун» в 3-м туре и 2:1 с «Уимблдоном» в Кубке. Также лондонцы поделили очки с «Ливерпулем» на старте — 1:1. Думаю, с каждым матчем команда будет прибавлять.
«Ноттингем Форест» был близок к победе в игре с «Манчестер Юнайтед» в прошлом туре АПЛ. Команда вела 2:0 уже к 10-й минуте. Однако слишком долго «лесники» не смогли продержаться. На классе МЮ забил три мяча и победил 3:2. После этого коллектив также проиграл «Бёрнли» в Кубке — 0:1. В целом «Форест» особых успехов не добивался на старте, не уверен, что сейчас он сможет доставить проблем «Челси».
Уровень игроков «синих» намного выше, чем у «Ноттингема». Другой вопрос, в каком составе сыграет «Челси». Впрочем, в любом случае гостям тут не на что рассчитывать, я уверен», — сказал Павлюченко.
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