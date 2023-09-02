«Челси» — «Ноттингем Форест»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Ноттингем Форест».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.77.

«Челси» и «Ноттингем Форест» встретятся в 4-м туре английской Премьер-лиги. Думаю, «синие» добудут уверенную домашнюю победу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Челси» довольно неплохо начал сезон, если учитывать ожидания. Клуб всё ещё докупает игроков, официальных встреч под руководством Почеттино было сыграно не так много. При этом в двух матчах «пенсионеры» победили — 3:0 с «Лутон Таун» в 3-м туре и 2:1 с «Уимблдоном» в Кубке. Также лондонцы поделили очки с «Ливерпулем» на старте — 1:1. Думаю, с каждым матчем команда будет прибавлять.

«Ноттингем Форест» был близок к победе в игре с «Манчестер Юнайтед» в прошлом туре АПЛ. Команда вела 2:0 уже к 10-й минуте. Однако слишком долго «лесники» не смогли продержаться. На классе МЮ забил три мяча и победил 3:2. После этого коллектив также проиграл «Бёрнли» в Кубке — 0:1. В целом «Форест» особых успехов не добивался на старте, не уверен, что сейчас он сможет доставить проблем «Челси».

Уровень игроков «синих» намного выше, чем у «Ноттингема». Другой вопрос, в каком составе сыграет «Челси». Впрочем, в любом случае гостям тут не на что рассчитывать, я уверен», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 4.98.