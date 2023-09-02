«Краснодар» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 2 сентября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.75.

«Краснодар» и «Спартак» встретятся в 7-м туре РПЛ. Очень интересная игра. Если бы не неудачи красно-белых в последних матчах лиги, то это была бы встреча двух сильнейших команд РПЛ на данный момент, не считая «Зенита», конечно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» всех удивил на неделе. В матче Кубка с «Динамо» вышло много резервистов, которые за 20 минут разобрались с динамовцами. Впрочем, стоит отметить, что и Личка не угадал с составом у бело-голубых. Во втором тайме клуб уже выглядел лучше, но отыграть столько мячей всё равно не успел — 4:1. А вот до этого красно-белые выпали из борьбы за лидерство в РПЛ, провалив несколько встреч — 0:0 с «Ахматом» и 2:3 с «Уралом». Как мне кажется, Абаскаль пока не до конца понимает, как у него могут сыграть те или иные футболисты. Так что в игре с «Краснодаром» всё будет зависеть от самих игроков.

«Краснодар» же пока показывает отличные результаты. Да, немного «забуксовали» «быки» в последних турах, пару раз сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и с «Факелом» (0:0). Хотя, как по мне, подопечные Ивича могли бы побеждать в этих матчах, немного не везло им. Сейчас главное — вернуться на победную серию. В том же Кубке несколько дней назад краснодарцы выиграли у «Пари НН» (1:0).

В общем, я тут жду напряжённой борьбы. Встречи этих соперников часто бывают яркими. «Краснодар» сейчас амбициозен — он намерен сохранить первую строчку в лиге. А вот «Спартак» после разгрома «Динамо» останавливаться, конечно, не намерен. Жду интересной игры, но не уверен, что противники определят тут победителя. Моя ставка — ничья», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 4.98.