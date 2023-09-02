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«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.78.

«Очередной матч проводит «Бавария», которая сыграет с «Боруссией» Мёнхенгладбах. Эта команда в последние годы не раз проводила очень упорные матчи с «Баварией». Но сейчас немного не тот случай, так как «Бавария» не до конца готова к новому сезону. Не выстроилась пока игра.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бавария» очень оперативно встроила в состав Гарри Кейна. Он уже начал забивать. Если не брать в расчёт защиту, которая в последнее время не вызывает доверия, то можно сказать, что у «Баварии» пока и проблем нет. В любом случае класса игроков хватит для того, чтобы все вопросы в матче решить за счёт атаки.

Германия - Бундеслига . 3-й тур
02 сентября 2023, суббота. 19:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бавария» может и пропустить, но забьёт от трёх и больше. Отсюда и ставка моя — победа «Баварии» с форой (-1.5)», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 4.98.

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