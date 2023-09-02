«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на игру 7-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.95.

«Нас ждёт очень интересная игра. У команд был насыщенный график в августе, а впереди нас ждёт пауза на матчи сборных. Смысла беречь силы уже нет, поэтому можно показать свою лучшую игру. Свои последние матчи обе команды сыграли со счётом 0:0. Однако затем в Кубке победили. «Спартак» разобрался с «Динамо», а «Краснодар» обыграл «Пари НН».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не секрет, что на «Спартак» все всегда настраиваются по-особенному. Матчи в Краснодаре всегда проходят насыщенно. Игры, как правило, верховые. «Краснодар» в последнее время изменился, команда играет на результат, мало пропускает. В последних шести матчах пропущено было всего два гола. «Краснодар» сейчас лидер, а «Спартак» на седьмом месте.

Наверняка «Спартак» будет снова играть ярко, не от обороны, потому что это не путь «Спартака». Интересно, что во всех победных матчах «Спартак» обязательно пропускал. Поэтому мой прогноз — ТБ (2.5) и обе забьют. Думаю, что «Спартак», как и в последнем матче, начнёт игру очень агрессивно», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 4.98.