«Краснодар» — «Спартак»: ставка Андрея Тихонова на встречу РПЛ
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Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак».
Ставка: обе забьют больше 1.5 за 4.20.
«У «Спартака» предсказуемый после резкого старта спад начался чуть раньше, но у «Краснодара» он тоже уже прослеживается. Две подряд ничьи у южан.
Тогда как красно-белые после совершенно треснувшей по швам игры как будто бы выходят из штопора и получают новый игровой импульс за счёт качественных новичков, которые порадовали болельщиков в Кубке.
МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
Наверное, соперники захотят как следует проявить себя в этом матче и будут с удовольствием забивать и пропускать, но сильнейшего выявить, скорее всего, не получится», — сказал Тихонов.
Экспресс с коэффициентом 4.98.
Испанец обрёл себя:
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