«Краснодар» — «Спартак»: ставка Андрея Тихонова на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: обе забьют больше 1.5 за 4.20.

«У «Спартака» предсказуемый после резкого старта спад начался чуть раньше, но у «Краснодара» он тоже уже прослеживается. Две подряд ничьи у южан.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тогда как красно-белые после совершенно треснувшей по швам игры как будто бы выходят из штопора и получают новый игровой импульс за счёт качественных новичков, которые порадовали болельщиков в Кубке.

Наверное, соперники захотят как следует проявить себя в этом матче и будут с удовольствием забивать и пропускать, но сильнейшего выявить, скорее всего, не получится», — сказал Тихонов.

Экспресс с коэффициентом 4.98.