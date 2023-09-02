«Наполи» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Наполи» — «Лацио».
Ставка: победа «Наполи» за 1.65.
«Наполи» и «Лацио» проведут матч в рамках 3-го тура Серии А. Эти команды входят в число сильнейших в Италии. Хотя дела у римлян, кажется, идут не лучшим образом.
Пока команда Сарри выглядит довольно плохо. Больших изменений в составе клуб не претерпел, ушли пару игроков. Но пока в Серии А «Лацио» только проигрывал — 1:2 с «Лечче» и 0:1 с «Дженоа». С такими соперниками римляне, которые в прошлом сезоне уверенно финишировали в топ-3, обязаны справляться, конечно.
А вот «Наполи» продолжает развивать свой успех, который начался ещё в прошлом сезоне. Действующий чемпион Италии особых изменений в составе не имеет. Поменялся главный тренер. Но и под руководством Руди Гарсии неаполитанцы показывают хороший футбол. В двух турах команда обыграла «Фрозиноне» (3:1) и «Сассуоло» (2:0). Думаю, в этом сезоне снова стоит ждать борьбы за чемпионство от «Наполи».
Сейчас хозяева поля сильнее. Конечно, часто бывают ситуации, когда такие команды, как нынешний «Лацио», собираются и прерывают свою серию неудач в тяжёлой игре. Но я не думаю, что это тот случай. Действующий чемпион Серии А выиграет в 3-м туре кряду», — сказал Мостовой.
Экспресс с коэффициентом 4.98.
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