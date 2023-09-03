«Арсенал» — «МЮ»: фрибет 2000 рублей к матчу АПЛ
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3 сентября состоится матч АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 18:30 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на это или любое другое событие! Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.
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